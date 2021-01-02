فقدت مصر مبدع.. نسرين آمين تودع الراحل وحيد حامد

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة نسرين آمين السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نسرين آمين صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة"الله يرحمك يا أستاذ وحيد كان لي عظيم الشرف أن أول عمل لى من تاليفك الرائع وهو "احكي يا شهرزاد".. فقدت مصر مؤلف ومبدع صاحب فكر عظيم".

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.