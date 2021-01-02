نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أشكرك على الصمود في مواقفك المشرفة".. بكلمات مؤثرة أحمد مراد ينعي السيناريست الراحل وحيد حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الكاتب أحمد مراد السيناريست الراحل وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد مراد صورة جمعته بالسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلق عليها قائلاً :"أستاذي المحترم وحيد حامد،أشكرك على تاريخك الملهم لكل جيلي، أشكرك على الصمود في مواقفك المشرفة، أشكرك على كل ما تعلمته منك، وأشكرك على صديق العمر الذي أنجبته، مروان حامد،البقاء لله وحده".

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.