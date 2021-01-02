اليوم.. ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، إنهاء فعاليات الدورة الثالثة عشر من المهرجان اليوم السبت والتي كان من المقرر اختتامها في 4 يناير المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضحت إدارة المهرجان، أن حفل ختام الدورة الـ 13 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي سيقام اليوم السبت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، سيقتصر فقط على توزيع الجوائز على العروض الفائزة بالمهرجان، حيث تنافس في هذه الدورة 28 عرضا مسرحيا من مختلف القطاعات الإنتاجية، هم البيت الفني للمسرح وهيئة قصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الأوبرا المصرية والمعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والهواة.

المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت دورته الثالثة عشر يوم 20 ديسمبر الجاري، وقدمت العروض المشاركة على 14 مسرحا من مسارح القاهرة المختلفة، واحتفى المهرجان هذا العام برئاسة الفنان يوسف إسماعيل بجيل رواد المسرح، بمناسبة مرور 150 عاما على المسرح المصري.