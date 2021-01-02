مفيش كلام يكفي الأستاذ.. أحمد السعدني ينعى الكاتب وحيد حامد

نعى الفنان أحمد السعدني، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، الذى توفي صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ونشر أحمد السعدنى تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب السعدني: "الاستاذ وحيد حامد الله يرحمك و يغفرلك ادعو لك بالسعاده بقدر ما اسعدتنا رحمة الله عليك و انار لك قبرك بقدر ما انرت عقولنا مفيش كلام يكفي الاستاذ وحيد حامد

#وحيد_حامد ".