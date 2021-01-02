معلومات لا تعرفها عن السيناريست الراحل وحيد حامد

توفي صباح اليوم السيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، وخلال السطور الأتية نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه.

عمل وحيد حامد، مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما.

كتب في العديد من الصحف والمطبوعات حتى ظهرت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتاب، وكانت تحمل اسم "القمر يقتل عاشقه"، ذهب إلى الكاتب الكبير يوسف إدريس ونصحه بالكتابة في مجال الدراما.

قال الكاتب وحيد حامد في أول حوار تليفزيوني بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعليقا على ظهور أغاني المهرجانات فى الفترة الأخيرة، إن الأجيال الجديدة ذوقها اختلف، ويرى أنه ذوق فاسد. وأضاف خلال حواره ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن أغاني المهرجانات ستختفى فى فترة وستعود مرة أخري. ولفت إلى أنه لا يمكن تسمية الإزعاج والضوضاء فنا لان هناك أشياء يتفق عليها الحس الإنساني، مشيرا إلى أن الفوضى السائدة فى الشارع أكثر ازعاج. وكشف أنه بدأ تصوير فيلم الإرهاب و الكبار دون الاستقرار على اسمه، ولكن أحد عمال الإضاءة هو من أختار أسم الإرهاب و الكباب، قائلا: صدامي الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول و يليه فيلم البريء و الراقصة و السياسي، وكشف المستور، والأخير لف على كل الأجهزة الأمنية".

يذكر أن كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا.