رحل الأستاذ والأب والمعلم.. وزيرة الثقافة تنعى وحيد حامد

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذى توفي صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وقالت عبد الدايم ان الراحل كان خير سند للمبدعيين والمثقفين والفنانين وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن كما انه الاستاذ والاب والمعلم، الذى نجح فى ابداع اعمال خالدة عبرت عن احلام المجتمع وملامسة طموحات جيل كامل وخلق بقلمه شخصيات ستبقى خالدة فى ذاكرة السينما المصرية والعربية ، وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.