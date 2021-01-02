في آخر ظهور له.. بكاء يسرا ونجوم الفن أثناء تكريم وحيد حامد

عمت حالة من الحزن خلال الدقائق الماضية بين نجوم الفن والجمهور، بعد إعلان خبر وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد.

وكان أخر ظهور له في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية ، حيث هتفت الفنانة الكبيرة يسرا، أثناء ظهوره لتكريمه من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة :«الأستاذ.. الأستاذ».

فيما صفق العشرات من نجوم الفن، وفي مقدمتهم الفنانة منى زكي، والفنان أحمد حلمي، وأحمد صلاح حسني، والمطرب تامر حسني، أثناء ظهور السيناريست وحيد حامد لتكريمه من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفي السياق نفسه، دخلت الفنانة الكبيرة يسرا في نوبة بكاء شديدة هي وعدد من النجوم في لحظة تكريم السيناريست الراحل.