بكلمات مؤثرة.. المصريون ينعون الكاتب الكبير وحيد حامد.. شاهد

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد ، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ودشن عدد كبير من رود موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج وحيد حامد وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:

- المبدع وحيد حامد في ذمه الله انا لله و انا اليه راجعون

- إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا الكاتب الكبير والمبدع وحيد حامد.

البقاء لله.

#وحيد_حامد

- إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم إغفر له وإرحمه وإسكنه فسيح جناتك

#شكرًا وحيد حامد علي تاريخك المُشرف للدراما وللسينما وللثقافه المصريه

- النهارده فقدنا روح ياما امتعتنا و ياما كتبت اعمال جميله و راقيه رحمه الله علي روح وحيد حامد

- #وحيد_حامد احلام الفتي الطائر . اللعب مع الكبار . الارهاب والكباب . طيور الظلام . البرئ .الجماعه ... الله يرحمك ويحسن إليك ذكريات وسنين مع اعمالك اللي هتفضل تتكلم عنك .

- وفاة وحيد حامد عملاق السينما والدراما .أنا لله وانا إليه راجعون..# وفاة_ وحيد حامد

-وحيد حامد في ذمة الله...

ربنا يرحمه ويغفر له ، من أقل من شهر كان بيتم تكريمه في مهرجان القاهره السينمائي وعمل ندوه ممتازه خلال أيام المهرجان.