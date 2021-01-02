أعماله عبرت عن الإنسان العربي.. هند صبري تنعي وحيد حامد بكلمات مؤثرة

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وكتبت هند صبري علي فيس بوك " هو واحدا من أعظم من كتبوا والفوا للسينما العربية عبر الخمسين عاما الماضية حيث عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي كما لم يعبر احد.وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما".

وأضافت: "شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان الذي كان من تأليفه وقبلها كنت من عشاق أعماله فقدنا اليوم السيناريست الذي أثر في كل اجيال الوطن العربي على مدى أكثر من 50 عاما.. رحم الله الاستاذ وحيد حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله"