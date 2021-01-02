منذ قليل، وذلك عن عمر يناهز 77 عاما إثر دخوله المستشفى
كان آخر ظهور للكاتب الكبير في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين والتي انتهت في ديسمبر الماضي.
وقد تم تكريم الكاتب الراحل في المهرجان عن مجمل أعماله الفنية التي أثرت الحياة الفنية وحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.
وكان مروان حامد نجل الراحل أعلن عن تفاصيل وموعد الجنازة عبر صفحته على فيس بوك موكدا أن الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الشيخ زايد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر ظهور للكاتب للراحل وحيد حامد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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