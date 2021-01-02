آخر ظهور للكاتب للراحل وحيد حامد

منذ قليل، وذلك عن عمر يناهز 77 عاما إثر دخوله المستشفى

كان آخر ظهور للكاتب الكبير في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين والتي انتهت في ديسمبر الماضي.

وقد تم تكريم الكاتب الراحل في المهرجان عن مجمل أعماله الفنية التي أثرت الحياة الفنية وحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وكان مروان حامد نجل الراحل أعلن عن تفاصيل وموعد الجنازة عبر صفحته على فيس بوك موكدا أن الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الشيخ زايد.