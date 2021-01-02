آية عبد الله: سعيدة بتجربة "كنت بكذب"

أعربت المطربة " أية عبد الله " في تصريحات صحفية عن سعادتها بالتعاون الأول مع الملحن أشرف بازيد وشركته Music AB وفريق العمل بــ أغنيتها الجديدة " كنت بكذب " موضحة ان هناك نوع من التجانس بينها في الدقة والتفاني والتدقيق في التفاصيل وهي ترى أنه يشبهها في هذه التفاصيل على حد قولها مشيرة إلى إن ألحانه متميزة رومانسية عند سماعها تتعلق فالأذهان.

حيث طرحت الفنانة الصاعدة آية عبد الله أغنيتها الجديدة ب" كنت بكذب " من كلمات الشاعر ناصر الجيل وألحان الملحن أشرف بازيد وإنتاج شركة A. B للإنتاج الفني ، مشيدة بتعاونها مع الشاعر النجم ناصر الجيل وكلمات الأغنية وموضوعها يمس كل أحاسيس ومشاعر كل مستمعيها

و أوضحت أن عمر إسماعيل استطاع ترجمه حالة الأغنية من كلمات ولحن بطريقة شيقة عن طريق توزيعه المميز لها الذي جعلها تغني وهي في حاله من السعادة والارتياح ، وجهت الشكر للمهندس محمد إسماعيل مهندس الصوت لتفانيه في عمله و أنه كان يريد أن تظهر الأغنية في أجمل سياق وذكرت أن كل الكرو كان على قلب رجل واحد.

آية عبد الله هي سو ليست فالأوبرا مع المايسترو سليم سحاب، ونجمة برنامج المسابقات صوت الحياة وعضوة بفرقة عبد الحليم نويرة ولها العديد من الكليات والأغاني منها أغنية فزوره صعبة