وفاة وحيد حامد.. 27 جائزة حصدها الكاتب الراحل طوال مسيرته

توفى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 77 عاما وذلك بعد صراع مع المرض اثر دخوله المستشفى بسبب إصابته بأزمة قلبية وخلل فى وظائف الكبد.

وحصل وحيد حامد على 27 جائزة طوال مسيرته الفنية سواء كانت محلية أو عربية ولعل من ابرز هذه الجوائز واخرها جائزة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذي كرمه في أخر دوراته بحصوله على الهرم الذهبى لإنجاز العمر.

وشملت الجوائز التى حصل عليها الكاتب والسيناريست وحيد حامد طوال مسيرته الفنية ما يلي:

جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972.

جائزة أحسن فيلم عن (ملف في الآداب) من وزارة الثقافة عام 1985.

جائزة مصطفى أمين وعلي أمين عن فيلم (البريء)، عام 1986.

جائزة مهرجان القاهرة السينمائي للسيناريو المتميز عام 1990/1991.

الجائزة الفضية عن فيلم (اللعب مع الكبار) من وزارة الثقافة عام 1991.

جائزة أحسن فيلم (الإرهاب والكباب) من وزارة الثقافة عام 1993.

جائزة أحسن سيناريو (المنسي) من جمعية الفيلم، عام 1994.

جائزة أحسن سيناريو (الراقصة والسياسي) عن الجمعية المصرية لفن السينما، عام 1995.

جائزة أحسن فيلم (طيور الظلام) من جمعية الفيلم، عام 1996.

جائزة الفارس الذهبي التي تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائي من عام 1990 حتى عام 2002 وهي تمنح بناء على استفتاء جماهيري.

جائزة أحسن كتاب عن كتاب (استيقظوا أو موتوا) من وزارة الثقافة، عام 1994.

جائزة أفضل مسلسل تليفزيوني (العائلة) من وزارة الاعلام، عام 1994.

جوائز المركز الكاثوليكي لأفضل فيلم سينمائي وأفضل كاتب سيناريو أعوام (1985 - 1998 - 1999)

جائزة أفضل فيلم (إضحك الصورة تطلع حلوة) من وزارة الإعلام وجائزة أحسن سيناريو وأحسن إخراج (جمعية الفيلم، الجمعية المصرية لفن السينما، وزارة الثقافة).

جائزة أحسن مسلسل تلفزيوني (أوان الورد) من وزارة الإعلام، عام 2001.

جائزة أحسن فيلم وأحسن سيناريو (فيلم ديل السمكة) مهرجان الإسكندرية.

جائزة أحسن سيناريو من مهرجان 0 فالينسيا السينمائي) بإسبانيا عن فيلم (اللعب مع الكبار)

الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا عن فيلم (الإرهاب والكباب).

جائزة أحسن فيلم من الصين عن فيلم (إضحك الصورة تطلع حلوة)

جائزة أحسن سيناريو عن فيلم (معالي الوزير) من مهرجان السينما الأفريقية.

جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الجماعة) من مهرجان القاهرة للاعلام العربي.

جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية من مهرجان القاهرة للإعلام العربي 2010.

جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2003

جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل (الدم والنار) عام 2004

جائزة الدولة التقديرية عام 2008.

جائزة النيل عام 2012 وهي أعلى جائزة تمنحها الدولة..

جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي 2020