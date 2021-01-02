تامر عبد المنعم ينعى وحيد حامد: فقدنا واحدا من أفضل المؤلفين على مر العصور

نعى الفنان تامر عبدالمنعم، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة صحية ألمت به منذ أيام.

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن حزنه الشديد بوفاة واحدا من أكبر المؤلفين في السينما المصرية وقال: "لقد فقدت السينما المصرية بشكل خاص والفن المصري والعربي بشكل عام واحدا من أفضل المؤلفين علي مر العصور وهو الكاتب الكبير وحيد حامد".

وأضاف "عبد المنعم":"من سوء حظي أنني خارج القاهرة ولو كنت موجودا لكنت أول من قام بواجب العزاء في هذا العملاق الذي قام بإثراء السينما المصرية والدراما المصرية بالعديد من الأعمال".

وأنهى الفنان تامر عبدالمنعم حديثه،قائلا:" أتقدم بخالص العزاء لأخي وصديقي المخرج مروان حامد وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.