عامل إضاءة.. وحيد حامد يروي كواليس اختيار اسم فيلم الإرهاب والكباب

غيب الموت اليوم، السبت، السيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، بعد أيام قليلة من احتجازه بالمستشفى وتدهور حالته الصحية.

وفي آخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته، حل وحيد حامد، ضيفا على الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "mbc مصر" الفضائية، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال وحيد حامد، خلال اللقاء، إنه بدأ تصوير فيلم الإرهاب والكبار من دون الاستقرار على اسمه، مشيرا إلى أن أحد عمال الإضاءة هو من اختار اسم الإرهاب والكباب.

وتابع وحيد حامد "صدامي الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول ويليه فيلم البريء والراقصة والسياسي، وكشف المستور"، موضحًا أن فيلم "كشف المستور" لف على كل الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أنه كان يقوم بدفن بعض الأفلام في النيل.

واختتم "مرتبط بالنيل ويحب رؤيته كل صباح"، مؤكدًا أنه يعيش فى فندق على النيل، وتقابل مع نجوم ورجال أعمال وأيضًا نصابين، وأنه يحب الكتابة بين المواطنين، مشيرا إلى أن معظم أعمال الفنان الكبير عادل إمام كتبت في فندق على النيل.