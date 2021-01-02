وفي آخر لقاء تلفزيوني له قبل وفاته، حل وحيد حامد، ضيفا على الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "mbc مصر" الفضائية، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وقال وحيد حامد، خلال اللقاء، إنه بدأ تصوير فيلم الإرهاب والكبار من دون الاستقرار على اسمه، مشيرا إلى أن أحد عمال الإضاءة هو من اختار اسم الإرهاب والكباب.
وتابع وحيد حامد "صدامي الأكبر مع الرقابة كان عند منع فيلم الغول ويليه فيلم البريء والراقصة والسياسي، وكشف المستور"، موضحًا أن فيلم "كشف المستور" لف على كل الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أنه كان يقوم بدفن بعض الأفلام في النيل.
واختتم "مرتبط بالنيل ويحب رؤيته كل صباح"، مؤكدًا أنه يعيش فى فندق على النيل، وتقابل مع نجوم ورجال أعمال وأيضًا نصابين، وأنه يحب الكتابة بين المواطنين، مشيرا إلى أن معظم أعمال الفنان الكبير عادل إمام كتبت في فندق على النيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عامل إضاءة.. وحيد حامد يروي كواليس اختيار اسم فيلم الإرهاب والكباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.