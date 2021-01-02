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حنان حسين عضو لجنة تحكيم ملكة جمال العرب للسنة الخامسة على التوالي و تكريم خاص من العراق

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أحمد جودة - القاهرة - تم إسدال الستار على الدورة الثالثة عشر من مهرجان السياحة العربية ملكة جمال العرب بالقاهرة بفندق توليب جولدن بلازا بحضور نخبة من النجوم و الاعلام و نجوم المجتمع برعاية قناة المحور.

المهرجان برئاسة د حنان نصر و من تنظيم برو ايفنت وليد التلبانى كما حضر وكلاء الدول العربية بالمهرجان.

وصرحت حنان حسين وكيل المسابقة بلبنان و من إدارة المهرجان على مدار عشر سنوات ان المهرجان كل عام تزيد نقاط قوته ف التطور و التغيير الذى يفيد أهدافه الاساسيه و منها الارتقاء بالتفكير لدى العامة لان الجمال الذى يستهدفه المهرجان خارجى و لكن هدف المهرجان  تنميه الجمال الداخلي و دعم المجتمع انسانيا و اجتماعيا مع الملكات خاصة انهم من مجتمعات مختلفة و من ٢٢ دوله عربية.

و تنوعت لجنة التحكيم حتى تتحقق المصداقية و اللجنة برئاسة د عمر رشاد جراح التجميل العالمى  و مصممة الازياء المميزة عبير خطاب و قدمت كولكشن راقى تميز بحبات الشوارفيسكى و حاز على إعجاب الحضور و حصلت على تكريم خاص و افضل مصممة ازياء للعام ، و خبيرة التجميل العراقية صاحبة الاسم المميز إشراق داوود و النجم التونسى العالمى نجيب بالحسن و النجم عصام كاريكا و السادة الوكلاء.

و تم تكريم الإعلامية حنان حسّين من رجل الاعمال العراقى سلام العيدانى بدرع خاص القيثارة السومرية و هى رمز مهم جدا بالعراق و تاريخه و حضارته

وكانت الإطلالة المميزة من تصميم عبير خطاب و الميك اب خبيرة التجميل منى المسيرى و صالون محمد الصغير .

و قدم الحفل النجم كريم اسامه و نجمة الاعلام اللبنانى نادين الأسعد.

و تم تكريم النجمة الجزائرية كاميليا ورد بلقب خاص ملكة جمال المطربات العرب 2020 .. و المذيعة الجميله سارة خليفة و  نهال عنبر و د ايمن رشوان و كاريكا و نجم الاعلام ممدوح الشناوى.

و تم تتويج المغربية إلهام بالمخفى ملكة جمال العرب ٢٠٢٠ فى حضور إعلامى ضخم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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