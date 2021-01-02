نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله.. تعرف على آخر رسالة للراحل وحيد حامد لجمهوره ومحبيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل منذ قليل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر 77 عاما، إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وكانت آخر رسالة وجه الراحل وحيد حامد قبل أن ينتقل إلى مثواه الأخير أثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42، حيث قال"أعتقد إنكم ممكن تفتكروا لي أفلام أسعدتكم وأشكر كل من تعلمت منهم أو علموني.. كان من الصعب أن أقف في مكاني هذا لولا حبكم ودعمكم وحبكم للسينما".

وتابع: "أشكر فرسانا وقفوا بجواري في مشواري وهم أسماء عظيمة في مجال التمثيل والإخراج والنقد".

واختتم: "أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار وانا عشت في زمن جميل فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي واشتغلت مع مخرجين كبار، واتمنى تفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة".

يذكر أن وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944 كاتب سيناريو مصري،عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري. عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، و حاز عن أعماله على عدة جوائز، في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.