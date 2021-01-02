تامر عبد المنعم ينعي السيناريست الراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الفنان تامر عبدالمنعم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن حزنه الشديد لوفاة وحيد حامد الذي يُعد من أكبر المؤلفين في السينما المصرية.

وقال تامر عبد المنعم في تصريحات صحفية له:" لقد فقدت السينما المصرية بشكل خاص والفن المصري والعربي بشكل عام واحدًا من أفضل المؤلفين علي مر العصور وهو الكاتب الكبير وحيد حامد".

وأعرب "عبدالمنعم" عن حزنه الشديد لعدم مقدرته على المشاركة في تشييع جثمانه، مُضيفًا :"من سوء حظي أنني خارج القاهرة، وإذا كنت موجودًا لكنت أول من قام واجب العزاء في هذا العملاق الذي قام بإثراء السينما المصرية والدراما المصرية بالعديد من الأعمال".

وأختتم الفنان تامر عبدالمنعم كلامه بتقديم واجب العزاء لصديقه المخرج مروان حامد، مُضيفًا:"أتقدم بخالص العزاء لأخي وصديقي المخرج مروان حامد وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان".