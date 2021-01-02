قالوا عن وحيد حامد.. إلهام شاهين: قدمت معه أهم 3 أفلام في حياتي.. لبلبة: مؤلف لن يتكرر

رحل اليوم الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر يناهز 77 عاما بعد معاناته من أزمات بالقلب.

كان "دوت الخليج" تحدث مع عدد من نجوم الفن عن الكاتب وحيد حامد، على هامش تكريمه في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث قالت الفنانة إلهام شاهين إنها قدمت معه 3 أفلام، هي "البرئ" بطولة أحمد زكي و"الهلفوت" بطولة عادل إمام والذي حصلت من خلاله على أول جائزة في حياتها الفنية، و"سوق المتعة" بطولة محمود عبدالعزيز، وهو فيلم يحمل رسالة فلسفية، مضيفة أن وحيد حامد كانت لديه ميزة مهمة، وهي تقديم عمل جماهيري وفني في نفس الوقت يمكنه من حصد الجوائز، أي أفلام مناسبة للمهرجانات وشعبية في نفس الوقت.

أما لبلبة فقالت أن الكاتب الكبير وحيد حامد مؤلف لن يتكرر فى تاريخ السينما المصرية، مضيفة أن حوارات وحيد حامد في أعماله يمكن أن تعرفها بمجرد الاستماع لها.

وقال تامر حبيب إنه تعلم أن يحترم كتابة السيناريو من وحيد حامد، وأنه بالفعل والده وقدوته في هذا المهنة، وأنه السبب الأول في اختياره مهنة السيناريست.

أما المخرجة ساندرا نشأت فتمنت العمل مع وحيد حامد، مؤكدة أنه قيمة وقامة كبيرة، ولا يوجد شخص آخر مثله حتى الآن يمكن أن يحل محله.