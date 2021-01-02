شاهد.. بث مباشر من جنازة وحيد حامد

كان السيناريست محمد صلاح العزب أعلن خبر وفاة وحيد حامد، وكتب: "خبر صادم .. لبقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد ..لله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ..جزء كبير ومهم من تاريخ مصر يرحل في بداية سنة ربنا يرحمنا جميعا فيها".

البقاء و الدوام لله و حده .. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر". ورحل الكاتب والسيناريست الكبير، وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عامًا، بعدما وافته المنية في العناية المركزة بإحد مستشفيات القاهرة، إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى. تعرض الكاتب وحيد حامد يوم الخميس الماضى لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج، وذلك داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة. كان وحيد حامد يعانى منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وقد ظهر التدهور في صحته بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذى قام به فى الفترة الأخيرة وظهوره فى حفل تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الماضى. ولم يستمر الكاتب والسيناريست الراحل كثيرا داخل المستشفى حتى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية.

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