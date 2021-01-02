سنقتقد قلمك وأفكارك ومناقشاتك.. إلهام شاهين تودع الكاتب وحيد حامد

الذي وافته المنية صباح اليوم "السبت" عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ودعت الفنانة إلهام شاهين، الكاتب وحيد حامد،

ونشرت إلهام شاهين صورة للراحل وحيد حامد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلقت قائلة: "وداعا أستاذنا .. المفكر و الكاتب العبقرى وحيد حامد .. سنفتقدك كثيرا .. سنقتقد قلمك و أفكارك و مناقشاتك .. تعلمنا منك الكثير .. ربنا يرحمك برحمته الواسعة و يجعل مثواك الجنة .. و يصبر أهلك و محبينك".