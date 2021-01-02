شاهد لحظة وصول جثمان السيناريست وحيد حامد إلى مسجد الشرطة

وصل منذ دقائق جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد إلى مسجد الشرطة للصلاة عليه قبل دفنه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن نعت الفنانة إيمان العاصى، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم "السبت" عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت إيمان العاصى صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "صباح حزين .. فقد الفن ومصر الاستاذ و الفنان العبقري #وحيد_حامد لروحك السلام يا استاذ".