نسرين أمين: كان لي الشرف التعامل مع وحيد حامد

حرصت الفنان نسرين أمين علي نعي السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وكتبت نسرين، عبر حسابها على إنستجرام :"

الله يرحمك يا أستاذ وحيد، كان لي عظيم الشرف أن أول عمل لي من تأليفك الرائع.. احكي يا شهرزاد، فقدت مصر كاتب ومؤلف ومبدع وصاحب.. صاحب فكر عظيم".