عزت العلايلي أول الحضور بجنازة السيناريست الراحل وحيد حامد.. شاهد

بدأت منذ قليل مراسم صلاة جنازة السيناريست وحيد حامد، الذي توفى عن عمر ناهز الـ 77 عامًا.

وكان الفنان عزت العلايلي، هو أول الحضور ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم خلال الدقائق القادمة.

يذكر أن كتب مروان حامد: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي الي رحمة الله تعالي ابي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد

البقاء و الدوام لله و حده .. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر".

بينما كتب محمد صلاح العزب: "خبر صادم .. لبقاء لله في الكبير العظيم السيناريست وحيد حامد ..لله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ..جزء كبير ومهم من تاريخ مصر يرحل في بداية سنة ربنا يرحمنا جميعا فيها".