أهم مؤلفي السينما العربية.. هند صبرى تودع الكاتب وحيد حامد | شاهد

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السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم "السبت" عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بإحد مستشفيات القاهرة.

ودعت الفنانة هند صبرى

ونشرت هند صبرى تغريدة من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر ".

وكتبت هند صبرى "أهم مؤلفي السينما العربية عبر خمسين عاما. عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي.. وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما".

وأضافت: "شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان وقبلها كنت من عشاق أعماله.. رحم الله الاستاذ #وحيد_حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله".