عبير صبري تنعي الراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة عبير صبري السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت عبير صبري صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة" خبر حزين ..رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد ..مشوار عظيم من الفن والصدق ورساله حقيقيه ..ربنا يرحمه ويعفو عنه ويدخله الجنة".

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.