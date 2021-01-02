العظماء يرحلون.. بهذه الكلمات رانيا محمود ياسين تودع الراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة رانيا محمود ياسين السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رانيا محمود ياسين صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة" العظماء يرحلون واحدا تلو الاخر "انا لله وانا اليه راجعون"

خالص عزائى للاسره الكاتب الكبير والفنان صاحب الكلمه المتفرده والرؤية السباقه الاستاذ وحيد حامد رحمه الله واسكنه فسيح جناته البقاء لله والدوام لله".

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.