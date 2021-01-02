برسالة مؤثرة.. درة تعلق على رحيل الكاتب وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة درة السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة" قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك "أنا حبّيت أيامي" ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك و من خلال رؤياك الفنية".

وتابعت "كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة وشرفت بالعمل معه في "الأولة في الغرام" وكان بمثابة اب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير. ثم عندما رشحتني في "بدون ذكر أسماء " ولكن الظروف حالت دون قيامي به للأسف.

واختتمت"كنت قبل أن اعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته، فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات الى اليوم. ستبقى أعماله خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية.

ببالغ الحزن والأسى وداعا الكاتب العبقري وحيدحامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة،الله يرحمه".

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.