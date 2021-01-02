برسالة مؤثرة.. درة تعلق على رحيل الكاتب وحيد حامد

نشرت درة صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة" قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك "أنا حبّيت أيامي" ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك و من خلال رؤياك الفنية".
وتابعت "كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة وشرفت بالعمل معه في "الأولة في الغرام" وكان بمثابة اب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير. ثم عندما رشحتني في "بدون ذكر أسماء " ولكن الظروف حالت دون قيامي به للأسف.
واختتمت"كنت قبل أن اعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته، فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات الى اليوم. ستبقى أعماله خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية.
ببالغ الحزن والأسى وداعا الكاتب العبقري وحيدحامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة،الله يرحمه".
وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.
وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.