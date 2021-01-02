بحضور وزيرة الثقافة.. تشييع جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد(صور)

وأقيمت جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد بمسجد الشرطة في الشيخ زياد، وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وأعلن عن وفاة السيناريست وحيد حامد المخرج مروان حامد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".