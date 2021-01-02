بعد رحيله.. نادية الجندي لوحيد حامد: أنت القيمة والإقامة والفن المحترم

نشرت نادية الجندي صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة" أخي وصديقي وحيد حامد

أنت القيمه والقامه والفن المحترم، الذى سيبقى فى ذاكره السينما المصرية والعربية وفى وجدان أجيال أدعوا لك بالرحمه والصبر لي ولكل محبينك

الله يرحمك الفن فقد كثيرا برحيلك، خالص التعازي لأسرته وابنه مروانحامد ولكل محبيه".

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة نادية الجندي السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".