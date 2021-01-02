خبر مؤلم وموجع.. نبيلة عبيد تنعى الكاتب وحيد حامد.. شاهد

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على نعى الكاتب وحيد حامد الذى توفي صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لـلكاتب وحيد حامد من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت على الصورة قائلة " فقدت مصر والأمة العربية وفقدت الثقافة المصرية أحد أبرز أعلامها في مجال الكتابة الدرامية مسرحيا وسينمائيا وتليفزيونيا واذاعيا كبيرا .

رحل الكاتب الكبير وحيد حامد الذي أثري الوجدان العربي بعشرات الإبداعات التي ستبقي مابقيت الحياة...

رحم الله الكاتب الكبير وأسكنه فسيح جناته.....

خبر مؤلم و موجع لي انا شخصيا....

#نبيلة_عبيد ".