خبر مؤلم وموجع.. نبيلة عبيد تنعى الكاتب وحيد حامد.. شاهد

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على نعى الكاتب وحيد حامد الذى توفي صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.
ونشرت نبيلة عبيد صورة لـلكاتب وحيد حامد من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وعلقت على الصورة قائلة " فقدت مصر والأمة العربية وفقدت الثقافة المصرية أحد أبرز أعلامها في مجال الكتابة الدرامية مسرحيا وسينمائيا وتليفزيونيا واذاعيا كبيرا .
رحل الكاتب الكبير وحيد حامد الذي أثري الوجدان العربي بعشرات الإبداعات التي ستبقي مابقيت الحياة...
رحم الله الكاتب الكبير وأسكنه فسيح جناته.....
خبر مؤلم و موجع لي انا شخصيا....
#نبيلة_عبيد ".
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.
وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.
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