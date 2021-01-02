انهيار لبلبة وإلهام شاهين في جنازة وحيد حامد.. فيديو

انهارت كل من الفنانة لبلبة، وإلهام شاهين، بالبكاء في جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي توفي اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 77 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية.

وحضر الجنازة بمسجد الشرطة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكل من الفنانين كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وعزت العلايلي، لبلبة، وإلهام شاهين، وآخرين. وودعت الفنانة هند صبرى، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم "السبت" عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة. ونشرت هند صبرى تغريدة من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " وكتبت:" أهم مؤلفي السينما العربية عبر خمسين عاما. عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي.. وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما".

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