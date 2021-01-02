وكان الكاتب والسيناريست الكبير، وحيد حامد، قد رحل فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عامًا، بعدما وافته المنية في العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.
ونعى الفنان أحمد السعدني، وحيد حامد قائلًا: "الاستاذ وحيد حامد الله يرحمك و يغفرلك ادعو لك بالسعاده بقدر ما اسعدتنا رحمة الله عليك و انار لك قبرك بقدر ما انرت عقولنا مفيش كلام يكفي الاستاذ وحيد حامد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرحلة الأخيرة.. جثمان وحيد حامد يتجه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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