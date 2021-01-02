آية عبد الله تطرح أغنية "كنت بكدب".. فيديو

طرحت المطربة آية عبدالله، نجمة برنامج صوت الحياة في بداية السنة الجديدة 2021 أغنيها الجديدة والتي تحمل اسم "كنت بكدب" على طريقة الفيديو كليب. ويقول مطلع الاغنية: "انا كنت بكدب لما قولت خلاص نسيته .. وحياتي احسن لما هو ماكنش فيها .. واضحك واقول انا عمري بعدة انا ابتديته .. وحبي ليه حاجة تافها قلبي خلاص نسيها .. داريت عن الناس مشاعري وقولت نسيت .. وبقيت مابقولش اني في يوم حنيت .. وياريت سمعته قبل ما كنت مشيت". "كنت بكدب".. من كلمات ناصر الجيل وألحان اشرف بازيد وتوزيع عمر إسماعيل مهندس صوت محمد إسماعيل وحرصت اية عبدالله تسجيل الاغنية كنت بكدب في ستديو صوت الحب.

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