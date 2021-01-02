وداعا الكاتب العبقري.. درة تودع الراحل وحيد حامد

حرصت الفنانة درة على توديع السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم "السبت" عن عمر يناهز الـ 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت درة صورة له على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت درة قائلة: "قبل رحيلك قلت أثناء تكريمك "أنا حبّيت أيامي" ونحن أحببنا أيامك حتى الّلي لم نعيشها، عشناها في أفلامك و من خلال رؤياك الفنية".

وتابعت: "كان واحدا ممن ساندوا بدايتي لن أنسى اللحظة التي اخترتني فيها لدور ونيسة وشرفت بالعمل معه في "الأولة في الغرام" وكان بمثابة اب ثاني وصديق وأستاذ ومعلم كبير".

وأضافت درة: "ثم عندما رشحتني في "بدون ذكر أسماء " ولكن الظروف حالت دون قيامي به للأسف.. كنت قبل أن اعرفه وما زلت واحدة من عشاق فنه وكلماته.. فقدنا اليوم السيناريست العربي الأبرز منذ السبعينيات الى اليوم. ستبقى أعماله خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية.. ببالغ الحزن والأسى وداعا الكاتب العبقري #وحيد_حامد وخالص العزاء لابنه المخرج مروان حامد وأسرته الكريمة.. الله يرحمه".