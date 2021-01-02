المدرسة الإبداعية المتحركة.. فجر السعيد تودع السيناريست وحيد حامد

نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وفاه الكاتب والسيناريست وحيد حامد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فجر السعيد علي صورة وحيد حامد كاتبة: "انتقل الى رحمة الله تعالى وحيد حامد استاذي الكبير ... المدرسه الإبداعيه المتحركه ... كاتب أحلى حوار في الدراما المصريه سينما وتلفزيون.. خلق مدرسه الحوار في كتابة السيناريو .. جملته قصيره ودلالاتها عميقه .. بحوار من من اربع كلمات يستطيع ايصال اقوى رساله سياسيه إجتماعيه".

وأكملت فجر السعيد: "رحم الله وحيد حامد وأسكنه فسيح جناته .. اللهمّ إنّ وحيد حامد كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون".

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.