حارب الإرهاب والتطرف بقلم باسل.. أبو هشيمة ينعى الكاتب وحيد حامد

الكاتب وحيد حامد الذى توفي صباح اليوم، السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

حرص رجل الأعمل أحمد أبو هشيمة على نعى

ونشر أبو هشيمة صورة للكاتب وحيد حامد من خلال حسابه عبر موقع "تويتر".

وكتب أبو هشيمة: "رحل رجل من أنبل وأخلص رجال مصر.. حارب الإرهاب والتطرف بقلم باسل وأفكار منيرة.. رحمة الله على الأستاذ وحيد حامد.. مع السلامة..

رحل رجل من أنبل وأخلص رجال مصر.. حارب الإرهاب والتطرف بقلم باسل وأفكار منيرة.. رحمة الله على الأستاذ وحيد حامد.. مع السلامة..".