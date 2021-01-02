نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. أخر ظهور لوحيد حامد وسبب بكاء الفنانين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي صباح اليوم الكاتب وحيد حامد، عن عمر يناهز ال 79، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان أخر ظهور للكاتب وحيد حامد، أثناء تكريم في حفل أفتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي وجه وقتها الشكر إلى كل زملائه بالوسط الفني، معبره عن سعادتة بهذا التكريم.

وقال وحيد حامد، في كلمته بعد تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 "عاوز أقول الحمد لله مرارا وتكرارا وأشكر الجميع لأنكم عشاق السينما اللي أنا حبتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني. اعتقد أنكم ممكن تفتكروا لي أفلام اسعدتكم واشكر كل من تعلمت منهم أو علموني".