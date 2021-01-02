وجعت قلبي.. دينا الشربيني تكشف عن علاقتها بالراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة دينا الشربيني السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دينا الشربيني صورة للسيناريست الراحل وحيد حامد، وعلقت قائلة"وجعت قلبي

فراقك صعب عليا اوى اوى

بحبك يا أستاذى العظيم يا اطيب قلب".

"يمكن ماحدش يعرف انه كانت بتربطنى بك علاقة رائعة قوية جدا بس حبيت اقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى اب ورجل عظيم، وقفت جنبي فى كل المحن..اكيد اكيد انت دلوقتى فى مكان أحسن بكتير

حتوحشني جدا و حتفضل فى قلبي و فى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة و بشخصيتك الأعظم

وداعا حتى نلتقى يا حبيبي".

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وأن حامد كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.