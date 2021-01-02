لهذا السبب.. عادل إمام تغيب عن جنازة وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - غاب الزعيم عادل إمام، عن جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال 79.

ومن أسباب غياب عادل إمام، عن جنازة الكاتب وحيد حامد، هو بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم، أن الزعيم ليس لديه مناعة قوية، لكبار السن، فهو منذ فترة طويلة لا يظهر في اي مناسبات حرصا لالنزام ب الإجراءات اللازمة ضد فيروس كورونا.

قدم الزعيم عادل إمام، أهم افلامه مع الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي حققت أعلى إبردات في ذلك الوقت، ومن ضمنهم "طيور الظلام، اللعب مع الكبار،" والهلفوت ".