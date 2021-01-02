ناقد فني: فقدنا ضلع من أضلع الفن المصري برحيل وحيد حامد (فيديو)

وأشار "سعد الدين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن كل اعمال وحيد حامد تخاطب المواطن البسيط، والشارع المصري، مضيفا: "وحيد حامد كان بيقول أنا بكتب العمل الفني بنفس طريقة كتابتي جواب لأمي"، لافتا إلى ان الجمل التي كتبها وحيد حامد في أفلامه مست كل المصريين.

ووصف العلاقة بين وحيد حامد والشعب المصري بـ "علاقة الحب البريئة"، مؤكدا أن "حامد" جزء من وجدان كل مصري، وكانت أعماله دائما تمثل رؤية مستقبلية، مضيفا: "ضلع من أضلع الفن المصري غاب عننا برحيل وحيد حامد".



القاهرة - محمد ابراهيم - قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الكاتب الراحل وحيد حامد هو فقيد الفن العربي كله، مشيرا إلى أن وحيد حامد هو أكثر من عبر عن هموم الشارع المصري، ولهذا دخل وجدان كل شخص شاهد أعماله على مدار 43 عام.