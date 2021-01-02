هالة صدقي تودع الكاتب وحيد حامد برسالة مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة هالة صدقي وفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشرت هالة صدقي صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وودعته بكلمات مؤثرة وكتبت : أنعى بكل الحزن الأستاذ المفكر والكاتب العظيم وحيد حامد.. أول جندي ضد الإرهاب

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض أول أمس الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

