عمرو دياب ينعي وحيد حامد

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الهضبة عمرو دياب، السيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو،:"خالص عزائي لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان.

وتوفي صباح السبت الكاتب وحيد حامد عن عمر 76 عاما بعد تدهور حالته الصحية في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تاريخ كان فيه وكان حامد واحدا ممن أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال، ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي.

وشُيعت منذ قليل جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.