بكلمات مؤثرة.. صلاح عبدالله ينعى الكاتب وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان صلاح عبدالله عم حزنه لوفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشر صلاح عبدالله صورة للراحل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وودعه بكلمات مؤثرة وكتب: حكايتي مع دم الغزال ويشهد عليها المنتج الكبير محمد ياسين ، عرفتني يا سيدي علي الوجه الآخر للكاتب العظيم الذي كنت أحبه واتمني العمل معه بفرصة اكبر بعد المنسي ، فبعد جلسات الإتفاق والعمل وحتي الحق العمل بك ، أحببت وسأظل أحب الإنسان الطيب البشوش الرائع العظيم ، وحيد حامد والرائعون العظماء لا يرحلون يا سيدي بل يبقي ذكرهم خالداً بأعمالهم .. أسالكم الفاتحة والدعاء للأستاذ وحيد حامد.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وكان وحيد حامد يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.

