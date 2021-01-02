وداعاً يا تاج رأس الكتاب والسينمائيين.. إسعاد يونس ترثي الراحل وحيد حامد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الإعلامية إسعاد يونس وفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

ونشرت إسعاد يونس صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : وداعاً يا تاج رأس الكتاب والسينمائيين ، ينشق القلب برحيلك في جنات النعيم بإذن الله.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.