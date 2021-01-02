لطيفة تجتمع بزياد الرحباني وتهنئه بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - اجتمعت الفنانة التونسية لطيفة، بالفنان اللبناني زياد الرحباني وشاركت جمهورها بمقطع فيديو عبر تويتر.
وهنأت لطيفة الرحباني بعيد ميلاده بفيديو ظهرت فيه برفقته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت له فيه: "كل سنة وإنت بألف صحة وخير والله يحميك.. بدنا نعمل شي حلو أكيد" ورد عليها زياد قائلاً: "بإذن الله".
وكانت لطيفة قد سبق ونشرت فيديو من الإحتفال بعيده وهي تغني له وكتبت قائلةً:" للوقت اللي مرق وماشفنا بعض كأنه ما مرق .. الله يخليك ويحفظك ويخليك بصحتك و تفضل دايما المبدع المختلف الرائع اللي بيسعدنا و عايش بوجداننا و لازال يعطينا .. بحبك قد حبي للفن .. و اكيد رح نعمل شي يكسر الدنيا .. كل سنة وانت بألف خير".