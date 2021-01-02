"الاستاذ".. أحمد رزق ينعى وحيد حامد بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان أحمد رزق السيناريست وحيد حامد الذي توفى صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية، فنشر رزق صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلق رزق على الصورة قائلاً :" الأستاذ" وكتب على الصورة وداعاً الاستاذ الكبير وحيد حامد.

وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

