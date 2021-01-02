تركى آل الشيخ ينعى الراحل وحيد حامد بكلمات مؤثرة

نشر المستشار تركى ال الشيخ تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعنى فيه الكاتب الراحل وحيد حامد والذى وافته المنية فجر اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ77 عاما.

وقال تركى : " السيناريست الكبير وحيد حامد إلى رحمة الله.. عزائي إلى أسرته الكريمة وإلى مصر، رحل عبقري عربي في صناعة السينما".

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وحضر الجنازة بمسجد الشرطة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكل من الفنانين كريم عبد العزيز، وعزت العلايلي، لبلبة، وإلهام شاهين،وآخرين.

يذكر أن تعرض الكاتب وحيد حامد يوم الخميس الماضى لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج وذلك داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.

كان وحيد حامد يعانى منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وقد ظهر التدهور في صحته بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذى قام به فى الفترة الأخيرة وظهوره فى حفل تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الماضى.