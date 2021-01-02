أخبار الفن| وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.. وانهيار نجوم الفن في الجنازة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة صحية، وذلك بعد تدهور حالته ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

رحل السيناريست وحيد حامد، خلال الساعات القليلة الماضية عن عمر ناهز الـ77 عاما وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية، نستعرض لكم أبرز وأعم عباراته في أعماله الفنية من خلال التقرير التالي:

عبّرت الفنانة إلهام شاهين، عن حزنها الشديد لرحيل السيناريست الكبير وحيد حامد. قالت إلهام شاهين، لـ كاميرا "دوت الخليج" :" أنا واحدة من الناس عندي شجاعة لكن بغلط .. استاذ وحيد رجل عنده حكمه حتى لما بيطرح اراء وبتبقى جريئة جدًا ف هو له اخلاق خاصة جدًا ومحدش يعرف يبقى زيه .. الله يرحمه".

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

توفى السيناريست وحيد حامد، خلال الساعات القليلة الماضية. كتب ابنه مروان حامد: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي الي رحمة الله تعالي ابي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.

عبر الفنان عزت العلايلي، عن حزنه الشديد لوفاة السيناريست الكبير وحيد حامد. قال عزت العلايلي، لكاميرا "دوت الخليج": "وحيد حامد له فضل عليا في مسيرتي الفنية دون مبالغة وكذب وزيف، ودي ميزة وحيد حامد إنه كان صادق في كل حرف بيكتبه لذلك الناس حبته جدا وحبت أعماله وأقبلوا عليه بشدة مجرد ما تذكروا اسم وحيد حامد".

وصل منذ دقائق جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد إلى مسجد الشرطة للصلاة عليه قبل دفنه إلى مثواه الأخير.

كان آخر ظهور للسيناريست الراحل وحيد حامد، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الماضية، حيث كرمته إدارة المهرجان ومن ثم أقيمت له ندوة أثناء الفعاليات.

عمت حالة من الحزن خلال الدقائق الماضية بين نجوم الفن والجمهور، بعد إعلان خبر وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد.

توفي صباح اليوم السيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز الـ 77 عاما، وخلال السطور الأتية نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه.