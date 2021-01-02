كشف المستور.. نبيلة عبيد لـ "دوت الخليج": حزينة لرحيل وحيد حامد صاحب الرؤية المستقبلية

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد بعد علمها بخبر وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد وذلك فجر اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما.

وقالت نبيلة فى تصريح لـ "دوت الخليج" : حزينة لاننا فقدنا رمزا كبيرا فى عالم السينما ولا يمكن تعويضه باى حال من الاحوال واعتقد أن أعمالى التى قدمتها معه كانت من أهم الاعمال التى زينت مشوارى الفنى.

واضافت عبيد : قدمنا سويا فيلم "الراقصة والسياسى" و"كشف المستور" وارى أنه كان صاحب رؤية مختلفة وتحمل كثيرا من التنبؤات المستقبلية والتى نشاهدها على ارض الواقع.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في جنازة السيناريست الراحل وحيد حامد، والذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وحضر الجنازة بمسجد الشرطة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكل من الفنانين كريم عبد العزيز، وعزت العلايلي، لبلبة، وإلهام شاهين،وآخرين.

يذكر أن تعرض الكاتب وحيد حامد يوم الخميس الماضى لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج وذلك داخل أحدى مستشفيات منطقة المهندسين ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.

كان وحيد حامد يعانى منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وقد ظهر التدهور في صحته بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذى قام به فى الفترة الأخيرة وظهوره فى حفل تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الماضى.