انهيار زوجة الفنان آسر ياسين فى جنازة والدتها.. صور

انهارت زوجة الفنان آسر ياسين بالبكاء في جنازة والدتها التى شيعت منذ قليل من مسجد الإمام الشافعي.

وتوفيت حماة الفنان آسر ياسين، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

وأعلن "ياسين" نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" حيث نشر صورة جمعته بها هي وزوجته وعلق عليها ناعيًا إياها.

وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل، بعد وعكة صحية شديدة، برجاء الدعاء لها بالمغفرة وقراءة الفاتحة على روحها الطاهرة".

ومن المقرر أن تشيع الجنازة اليوم السبت من مسجد الإمام الشافعي، بعد صلاة العصر.

ووفقًا لأسرة الراحلة فإن العزاء سيقتصر على صلاة الجنازة فقط.

